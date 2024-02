China Energy Engineering Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Anlegerstimmung in Bezug auf China Energy Engineering war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Ebenso waren die neuesten Nachrichten zum Unternehmen größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält China Energy Engineering daher eine "Neutral"-Einschätzung von Seiten der Redaktion.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 3,59 Euro, was 92 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. In der "Bauwesen"-Branche liegt der durchschnittliche Wert bei 45, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einstufung auf Grundlage des KGV erhält.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu bestimmen, ob sich die China Energy Engineering-Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,9 HKD, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 0,69 HKD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist China Energy Engineering eine Dividendenrendite von 4,18 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,54 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.