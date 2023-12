China Energy Engineering Aktie: Einfach unglaublich

Die China Energy Engineering hat eine Dividendenrendite von 3,11 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Bauwesen". Dies führt zu einer negativen Differenz und einer "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten. In Bezug auf die technische Analyse wird die Aktie auch negativ bewertet, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,98 HKD liegt, während der aktuelle Kurs lediglich bei 0,74 HKD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -24,49 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,79 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Energy Engineering aktuell mit einem Wert von 40 als neutral eingestuft wird. Auch die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen neutralen Wert von 63. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für China Energy Engineering in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien in Bezug auf das Unternehmen gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.