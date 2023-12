China Energy Development Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Der Aktienkurs von China Energy Development hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,17 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" im Durchschnitt um -12,17 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -8 Prozent für China Energy Development bedeutet. Auch im "Energie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -12,17 Prozent, wobei China Energy Development um 8 Prozent darunter liegt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der China Energy Development mittlerweile auf 0,09 HKD. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 0,081 HKD, was zu einer Distanz von -10 Prozent zum GD200 führt und somit eine Bewertung von "Schlecht" ergibt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,09 HKD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -10 Prozent ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Energy Development mit einem Wert von 15,97 deutlich teurer ist als das Branchenmittel in "Hotels Restaurants und Freizeit", wodurch die Aktie als überbewertet eingestuft wird. Das Branchen-KGV liegt bei 11,73, was zu einem Abstand von 36 Prozent führt. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI) eine Überbewertung der China Energy Development-Aktie auf. Der 7-Tage-RSI liegt bei 77,27 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 53,09, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die China Energy Development-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.