China Energy Development Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Analyse der Stimmung und Diskussion rund um China Energy Development zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso blieb die Diskussionsintensität unverändert, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

In Bezug auf die Dividende weist China Energy Development eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 8,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die durchschnittliche Dividendenrendite bei 8 Prozent, was die Aktie zu einem unrentablen Investment im Vergleich macht und von der Redaktion eine schlechte Bewertung erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass China Energy Development weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt die Rendite von China Energy Development um 37,6 Prozent darunter. In der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die Rendite bei -5,78 Prozent, wobei China Energy Development um 31,82 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einer schlechten Bewertung der Aktie in dieser Kategorie.