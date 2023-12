China Energy Development Aktie: Finger weg?

China Energy Development hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,17 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -8,18 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die im Durchschnitt um -11,99 Prozent gefallen sind, schnitt China Energy Development schlechter ab. Auch im "Energie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -11,99 Prozent, und die Aktie von China Energy Development unterperformte um 8,18 Prozent. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der gleitende Durchschnittskurs der China Energy Development liegt derzeit bei 0,09 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,081 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -10 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,09 HKD, was ebenfalls zu einer Abwertung als "Schlecht" führt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von China Energy Development ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,97 auf, was 36 Prozent höher ist als der Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (11,74). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI), der die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf aufzeichnet. Der RSI-Wert für China Energy Development liegt derzeit bei 58,82, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da sie weder überkauft noch -verkauft scheint. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".