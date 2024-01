China Energy Development Aktie: Endlich geschafft?

Der Aktienkurs von China Energy Development hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,17 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -9,96 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -10,21 Prozent für China Energy Development führt. Auch im "Energie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -9,96 Prozent, was bedeutet, dass China Energy Development um 10,21 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet China Energy Development derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Hotels Restaurants und Freizeit-Branche. Der Unterschied beträgt 8,89 Prozentpunkte (0 % gegenüber 8,89 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um China Energy Development wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Dabei hat die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ergibt. Insgesamt ergibt sich damit für China Energy Development in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde China Energy Development von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammengefasst ergibt sich daher die Einstufung "Neutral" basierend auf der Anleger-Stimmung. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt somit zu einer "Neutral"-Einstufung.