China Electronics Optics Valley Union Aktie: Das ist ein Hammer

Während der letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über China Electronics Optics Valley Union in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Neigung zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann anzeigen, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf China Electronics Optics Valley Union wurde in letzter Zeit kaum mehr oder weniger diskutiert als üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird häufig der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI für China Electronics Optics Valley Union bei 81,82, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI für 25 Tage (RSI25) beträgt 39,47, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über das Unternehmen China Electronics Optics Valley Union. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als Grundlage genommen. Der GD200 für China Electronics Optics Valley Union liegt bei 0,34 HKD, während der Aktienkurs bei 0,43 HKD liegt, was einer Abweichung von +26,47 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 0,39 HKD, was einer Abweichung von +10,26 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem Rating von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung als "Gut" basierend auf der technischen Analyse.