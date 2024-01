China Electronics Optics Valley Union Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die China Electronics Optics Valley Union-Aktie wird derzeit an der 200-Tage-Linie (GD200) bei 0,35 HKD gehandelt. Dies entspricht einem Abstand von +11,43 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 0,39 HKD, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,42 HKD, was einer Differenz von -7,14 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich der China Electronics Optics Valley Union-Aktie eher neutral sind. Weder positive noch negative Ausschläge wurden registriert, weshalb das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Electronics Optics Valley Union liegt bei 70, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 69 und wird als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für die China Electronics Optics Valley Union-Aktie in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet wird.