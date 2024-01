China Electronics Huada Aktie: Was steht jetzt noch aus?

In den letzten vier Wochen wurden bei China Electronics Huada keine bedeutenden Veränderungen im Sentiment oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die technische Analyse deutet auf eine neutrale Bewertung hin. Der durchschnittliche Schlusskurs der China Electronics Huada-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 1,33 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 1,29 HKD liegt, was einer Abweichung von -3,01 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die Durchschnittsbetrachtung der letzten 50 Handelstage zeigt ebenfalls einen rückläufigen Trend, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt aktuell bei 50, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 69, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher auch für den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls keine starken positiven oder negativen Ausschläge. Weder wurden in den sozialen Medien besonders positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für China Electronics Huada sowohl aus der Analyse des Sentiments und der Kommunikationsfrequenz als auch aus der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment eine Gesamtbewertung von "Neutral".