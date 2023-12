China Electronics Huada Aktie: Was noch aussteht!

Die China Electronics Huada hat in den letzten Wochen einen gleitenden Durchschnittskurs von 1,34 HKD und einen Aktienkurs von 1,28 HKD verzeichnet. Dies führt zu einer Distanz von -4,48 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 weist einen Stand von 1,38 HKD auf, was einer Distanz von -7,25 Prozent entspricht und die Aktie als "Schlecht" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Electronics Huada beträgt 77,27, was auf eine überkaufte Situation hinweist und eine Bewertung von "Schlecht" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 62 und wird als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend erhält diese Kategorie daher die Gesamtbewertung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als neutral, da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.