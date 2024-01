China Education Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Aktie von China Education wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,82 bewertet, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" (31,96) eine Unterbewertung um 76 Prozent bedeutet. Daher wird die Aktie aus der Perspektive der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für China Education weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von China Education im vergangenen Jahr eine Rendite von -44 Prozent erzielt, was 48,43 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -4,44 Prozent, und China Education liegt aktuell 39,56 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die China Education aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl im 7-Tage- als auch im 25-Tage-Zeitraum, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Aktie von China Education basierend auf fundamentalen, sentimentalen, branchenvergleichenden und technischen Analysen.