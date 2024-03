China Education Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von China Education liegt bei 51,65, was ihn als "neutral" einstuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, beläuft sich auf 35,69 und führt ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung. Insgesamt erhält China Education daher ein "neutral" Rating.

Im Bereich der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt der China Education-Aktie liegt bei 5,72 HKD, was zu einer "schlechten" Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen beträgt 4,33 HKD, was zu einer "guten" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "neutral" Rating.

Im Vergleich zur "Diversifizierten Verbraucherdienste"-Branche erzielte China Education in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 44,03 Prozent. Im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite sogar um 44,82 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "schlechten" Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber China Education in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Insgesamt erhält China Education daher eine "neutral" Einschätzung für die Anlegerstimmung.