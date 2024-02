China Education Aktie: Was macht der Markt?

Die technische Analyse der China Education-Aktie zeigt, dass sie sich derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,02 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 3,97 HKD liegt, was einer Abweichung von -34,05 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 4,48 HKD liegt über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -11,38 Prozent bedeutet. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die China Education-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die China Education-Aktie beträgt 41, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 64,75, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet China Education höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft wird.

Im fundamentalen Bereich weist die China Education-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,56 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 30,11 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.