China Education Aktie: Keine Angst!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei China Education zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls stabil, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich bei China Education ein Verhältnis von 5 zum Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von China Education ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,82 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dadurch kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Das Anleger-Sentiment in Bezug auf China Education zeigt weder besonders positive noch negative Ausschläge. In den sozialen Medien wurde in den vergangenen Tagen weder stark positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung also eine Gesamtbewertung von "Neutral".