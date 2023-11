China Eastern erhöht die Zahl der wöchentlichen internationalen und regionalen Flüge auf über 1.000

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Shanghai, China (ots/PRNewswire) -Der chinesische Zivilluftfahrtsektor hat seinen neuen Flugplan für die Winter-/Frühjahressaison 2023-2024 ab dem 29. Oktober 2023 eingeführt. China Eastern Airlines (China Eastern) plant, in der neuen Flugsaison täglich 3.076 Passagierflüge durchzuführen und seine Sitzplatzkapazität auf 24,84 Milliarden Passagierkilometer pro Monat zu erhöhen. Gleichzeitig soll die Zahl der internationalen und regionalen Flüge auf 1.084 pro Woche steigen.China Eastern fliegt in der neuen Flugsaison 246 inländische und internationale Ziele an, darunter 181 inländische Ziele, sechs regionale Ziele und 59 internationale Ziele, wie die Fluggesellschaft mitteilte.Das Unternehmen teilte mit, dass die Zahl der Shuttle-Service- und Quasi-Shuttle-Service-Routen auf 41 steigen wird und die Zahl der täglichen Flüge auf diesen Strecken in der neuen Flugsaison bei etwa 404 liegen wird.China Eastern wird auch in der neuen Flugsaison neue internationale Routen eröffnen und internationale Flüge auf früheren Routen wieder aufnehmen.Die Fluggesellschaft plant die Aufnahme neuer Routen, darunter die Verbindungen zwischen Shanghai und Kairo, Shanghai und Vientiane, Hangzhou und Auckland, Hangzhou, Sydney und Auckland, Wenzhou und Madrid, Jinan und Sydney sowie Beijing Daxing International Airport und Haneda Airport.Die Fluggesellschaft hat am 29. Oktober die internationalen Flüge auf den Routen zwischen Shanghai und San Francisco, Shanghai und Brisbane, Shanghai und Nagasaki, Yanji und Inchon, Xi'an, Qingdao und Inchon sowie Hohhot, Kunming und Yangon wieder aufgenommen.Darüber hinaus werden auch Flüge auf weiteren internationalen Routen wieder aufgenommen, darunter die Flugverbindungen zwischen Shenzhen und Bangkok sowie zwischen Lanzhou und Bangkok Ende November dieses Jahres.Erwähnenswert ist, dass während der Winter- und Frühlingssaison der Wi-Fi-Service an Bord von allen über 100 Großraumflugzeugen der Fluggesellschaft verfügbar sein wird. Passagiere können je nach Bedarf verschiedene Wi-Fi-Servicetarife erwerben, darunter einen Standardtarif für den gesamten Flug, einen Premiumtarif für den gesamten Flug und einen exklusiven, ermäßigten Tarif für Mitglieder.Die Fluggesellschaft hat ihre Wi-Fi-Technologie modernisiert, um stabile Verbindungen für die Passagiere während des Fluges zu gewährleisten. Auf Strecken, auf denen der Wi-Fi-Service verfügbar ist, können die Passagiere nach dem Start ins Internet gehen, ohne warten zu müssen, bis das Flugzeug die Reiseflughöhe erreicht hat.Links zu Bildanhängen:Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=443029Bildunterschrift: China Eastern erhöht die Zahl der wöchentlichen internationalen und regionalen Flüge auf über 1.000.Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=443036Bildunterschrift: Wi-Fi-Service an Bord von Großraumflugzeugen von China Eastern während des Winter-/Frühjahr-Flugplans.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2266817/1_China_Eastern.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2266818/2_WiFi.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/china-eastern-erhoht-die-zahl-der-wochentlichen-internationalen-und-regionalen-fluge-auf-uber-1-000--301978779.htmlPressekontakt:Ms. Wong,Tel.: +86-10-63074558Original-Content von: China Eastern, übermittelt durch news aktuell