China Eastern Airlines nimmt am 28. September Direktflüge zwischen Shanghai und Istanbul auf

Shanghai (ots/PRNewswire) -Die Fluggesellschaft China Eastern Airlines hat angekündigt, dass sie ab dem 28. September 2023 einen neuen Direktflug zwischen Shanghai und Istanbul aufnehmen wird.Dies ist das erste Mal, dass eine chinesische Fluggesellschaft eine Strecke zwischen China und der Türkei anbietet und damit die beiden weltweit bekannten Städte und wichtigen Luftverkehrsdrehkreuze miteinander verbindet.Die Flugnummern für die Strecke Shanghai-Istanbul lauten MU703/704 und es werden drei Flüge pro Woche angeboten. Der Flug startet jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag um 1:30 Uhr Pekinger Zeit vom Shanghai Pudong International Airport und landet um 8.30 Uhr Ortszeit auf dem Flughafen Istanbul. Die Rückflüge starten jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag um 14:00 Uhr Ortszeit vom Flughafen Istanbul und landen am folgenden Tag um 5.30 Uhr Pekinger Zeit auf dem Shanghai Pudong International Airport.Die Stadt Istanbul, die auf beiden Seiten des Bosporus liegt, ist die einzige Stadt der Welt, die sich über zwei Kontinente erstreckt. Angesichts des stetigen und raschen Wachstums des Marktes für zivile Flugreisen im Jahr 2023 baut China Eastern Airlines sein internationales Streckennetz aktiv aus, wobei die Strecke Shanghai-Istanbul zu einem zentralen Schwerpunkt geworden ist.Der Flugplan für die Strecke Shanghai-Istanbul ist so konzipiert, dass sowohl Passagiere mit Direktflügen als auch Passagiere mit Anschlussflügen davon profitieren. Für Passagiere mit Direktflügen bietet der Flugplan eine bequeme und effiziente Reise und für Passagiere mit Anschlussflügen bietet er mehr Möglichkeiten und verbessert die Effizienz.Passagiere, die morgens um 8:30 Uhr in Istanbul ankommen, können problemlos Anschlussflüge zu Zielen in Europa, Afrika und anderen Regionen nehmen.Ebenso können Passagiere, die am Shanghai Pudong International Airport ankommen, das umfangreiche Flugnetz des Flughafens nutzen, um effizient Anschlussflüge zu Inlandszielen sowie Flüge nach Südostasien, Japan und Südkorea zu nehmen, und zwar vor allem solche Flüge, die von China Eastern Airlines, der größten Fluggesellschaft mit Sitz am Shanghai Pudong International Airport, durchgeführt werden.