Weitere Suchergebnisse zu "China Eastern Airlines":

Shanghai (ots/PRNewswire) -China Eastern Airlines unterzeichnete auf der 6. China International Import Expo (CIIE) am 6. November mehrere Beschaffungsverträge mit einem rekordverdächtigen Gesamtwert von über 2,5 Milliarden US-Dollar.14 Vereinbarungen wurden zwischen China Eastern Airlines und 13 weltweit renommierten Zulieferern der Zivilluftfahrt aus neun Ländern und Regionen geschlossen, darunter Honeywell, GE Aerospace, dnata catering und China Aviation Oil Singapore Corp. Ltd.Diese Abkommen betrafen die Beschaffung und Wartung von Flugzeugmaterial und -triebwerken, die Versorgung mit Flugkraftstoff, Bordverpflegung sowie die Einfuhr von Meeresfrüchten und landwirtschaftlichen Erzeugnissen.China Eastern Airlines ist die größte heimische Fluggesellschaft in Shanghai. Das Unternehmen nimmt seit sechs Jahren in Folge an der CIIE teil, und zwar als Hauptunterstützer, Einkäufer, Dienstleister und designiertes Luftfahrtunternehmen.China Eastern Airlines plant, in der neuen Flugsaison 246 inländische und internationale Ziele anzufliegen, darunter 181 inländische, sechs regionale und 59 internationale Ziele.Mit ihrem gut ausgebauten Streckennetz wird China Eastern Airlines die CIIE nutzen, um globale Partnerschaften zu fördern und die Chancen der großen Messe zu nutzen.Links zu Bildanhängen:Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=443130Bildunterschrift: China Eastern Airlines erreicht einen neuen Höchststand beim Wert der auf der CIIE unterzeichneten Verträge.Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=443136Bildunterschrift: China Eastern Airlines erreicht einen neuen Höchststand beim Wert der auf der CIIE unterzeichneten Verträge.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2272150/1_ceremony.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2272151/2_China_Eastern_Airlines.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/china-eastern-airlines-erreicht-einen-neuen-hochststand-beim-wert-der-auf-der-ciie-unterzeichneten-vertrage-301983741.htmlPressekontakt:Frau Wong,Tel.: +86-10-63074558Original-Content von: China Eastern Airlines, übermittelt durch news aktuell