China Eastern Airlines-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Einschätzung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz und die Stimmung der Anleger. Die Aktie von China Eastern Airlines zeigt in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität, was positiv bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch weitgehend unverändert, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von China Eastern Airlines daher als "gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von China Eastern Airlines mit -28,92 Prozent mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Fluggesellschaften" liegt die Rendite mit 30,88 Prozent deutlich darunter, was zu einem "schlechten" Rating führt.

In Bezug auf die Dividende liegt China Eastern Airlines mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 8,13 % niedriger. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger spiegelt sich auch in den Kommentaren auf sozialen Plattformen wider, die überwiegend negativ waren. In den vergangenen zwei Tagen wurden vor allem negative Themen rund um China Eastern Airlines diskutiert, was zu einer insgesamt "schlechten" Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt.