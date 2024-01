China Eastern Airlines im Check!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren, was sich auch auf Aktien auswirken kann. Bei China Eastern Airlines wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb wir dem Signal die Bewertung "Neutral" zuordnen. Die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine negative Veränderung hin, weshalb wir insgesamt zu dem Ergebnis "Schlecht" kommen.

In den letzten zwei Wochen wurde China Eastern Airlines von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dagegen wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt halten wir die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene für neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 13,33, was 5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund wird China Eastern Airlines als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine Bewertung von "Gut".

Die aktuelle Dividendenrendite für China Eastern Airlines beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.