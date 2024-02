China Eastern Airlines Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die China Eastern Airlines-Aktie wird von der Redaktion für ihre Dividendenpolitik mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen, da die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent liegt und somit 7,88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: FluggeSchlechtschaften, 7,88) liegt. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Anhand des RSI ist die China Eastern Airlines aktuell mit dem Wert 52,17 weder überkauft noch -verkauft, was zu der Einstufung "Neutral" führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 62, was ebenfalls als Signal für "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von China Eastern Airlines mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 13,33 auf Basis der heutigen Notierungen 14 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "FluggeSchlechtschaften" (15,51) bewertet wird. Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt aus fundamentaler Sicht zu der Einstufung "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei China Eastern Airlines in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Trotzdem zeigt die Auswertung der vergangenen beiden Wochen, dass in den Diskussionen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich für die Anleger-Stimmung insgesamt eine Einschätzung von "Neutral".