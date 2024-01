China Eastern Airlines Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. China Eastern Airlines wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was auf ein neutrales Rating für die China Eastern Airlines-Aktie hinweist. Der RSI25 hingegen zeigt an, dass die Aktie überkauft ist, wodurch sie ein schlechtes Rating erhält.

Auch die weichen Faktoren wie die Stimmung in sozialen Medien spielen eine Rolle. Analysen haben ergeben, dass die Kommentare überwiegend negativ waren und in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität, was positiv bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch weitgehend unverändert, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird China Eastern Airlines daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schneidet China Eastern Airlines im Vergleich zum Branchendurchschnitt schlechter ab, da die Dividende bei 0 % liegt, während der Branchendurchschnitt bei 8,13 % liegt. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft.