China Eastern Airlines Aktie: So kann man sich irren!

Der Aktienkurs von China Eastern Airlines zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industriesektor eine Rendite von -28,92 Prozent, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Fluggesellschaften"-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 8,27 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei China Eastern Airlines um 37,18 Prozent darunter liegt. Diese Performance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Eastern Airlines bei 13,33, was unter dem Branchendurchschnitt von 14,32 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis erhält.

Die Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv gegenüber China Eastern Airlines. In den letzten Tagen gab es sieben positive und sechs negative Tage, wobei auch positive Nachrichten über das Unternehmen die Stimmung positiv beeinflusst haben. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält China Eastern Airlines eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Technisch betrachtet ist die China Eastern Airlines derzeit in einer schlechten Position. Der gleitende Durchschnittskurs zeigt eine Abweichung von -18,82 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -8,98 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit ein eher negativer Trend für China Eastern Airlines basierend auf Branchenvergleich, fundamentalen Kriterien, Anlegerstimmung und technischer Analyse.