China Eastern Airlines Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die technische Analyse der China Eastern Airlines zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 2,83 HKD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 2,25 HKD beträgt. Dies bedeutet eine Abweichung zum GD200 von -20,49 Prozent, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 2,49 HKD, was einer Abweichung von -9,64 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Daraus ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat die China Eastern Airlines in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,92 Prozent erzielt, während ähnliche Unternehmen in der "Fluggesellschaften"-Branche durchschnittlich um 1,05 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -29,96 Prozent im Vergleich zur Branche. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -5,73 Prozent, wobei China Eastern Airlines um 23,19 Prozent darunter lag. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist die China Eastern Airlines eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 8,24 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 8,24 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz wurde in den letzten Wochen eine deutlich negative Stimmungsveränderung bei China Eastern Airlines festgestellt. Dies wird als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte hingegen keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält China Eastern Airlines in diesem Bereich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".