China Eastern Airlines Aktie: Der Knall ist da!

Die China Eastern Airlines schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite aus. Basierend auf den aktuellen Kursen beträgt die Dividendenrendite 0 %, was 8,32 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 8,32 % liegt. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über China Eastern Airlines. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass vor allem positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, wodurch die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Eastern Airlines als überkauft betrachtet wird. Der RSI liegt bei 72,22, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 70, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt erhält die China Eastern Airlines daher in Bezug auf die Dividendenrendite, das Sentiment in den sozialen Medien, die Anleger-Stimmung und den Relative Strength Index die Gesamteinstufung "Schlecht".