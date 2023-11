China Eastern Airlines Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI von China Eastern Airlines beträgt 81,48, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 52,7, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" übertrifft der Aktienkurs von China Eastern Airlines mit einer Rendite von 1,9 Prozent die durchschnittliche Rendite um mehr als 2 Prozent. Die Branche "Fluggesellschaften" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 15,17 Prozent, wobei China Eastern Airlines mit 13,27 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Aktuell beträgt die Dividendenrendite für China Eastern Airlines 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,55 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von China Eastern Airlines bei 2,52 HKD und ist damit inzwischen um -4,55 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -13,7 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.