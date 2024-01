China Eastern Airlines Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Aktie von China Eastern Airlines wird in verschiedenen Bereichen bewertet. Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie als unterbewertet, da das KGV mit 13,33 insgesamt 5 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Fluggesellschaften", der 13,97 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergaben ein positives langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Allerdings wurde auch eine negative Änderung der Stimmung festgestellt, was zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führte.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der aktuelle Kurs der China Eastern Airlines von 2,17 HKD ist mit -22,22 Prozent Entfernung vom GD200 (2,79 HKD) ein "Schlecht"-Signal. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 2,42 HKD auf ein "Schlecht"-Signal hin. Zusammenfassend wird der Kurs der China Eastern Airlines-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Eastern Airlines-Aktie überkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 70, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Allerdings ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine gemischte Bewertung der China Eastern Airlines-Aktie. Während sie in einigen Bereichen positiv bewertet wird, zeigen andere Analysen eher negative Signale. Anleger sollten daher alle Aspekte sorgfältig abwägen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.