China Eastern AirlinesLtd Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die China Eastern Airlines-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Der Schlusskurs der Aktie liegt sowohl über die letzten 200 Handelstage (2,86 HKD) als auch über die letzten 50 Handelstage (2,54 HKD) jeweils deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt. Die Abweichungen betragen -23,08 Prozent bzw. -13,39 Prozent. In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet China Eastern Airlines im Vergleich zur Branchen durchschnittlich eine niedrigere Rendite von 0 % aus, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Eastern Airlines liegt bei 72,22, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 70, was ebenfalls als überkauft gilt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Insgesamt ist die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich China Eastern Airlines jedoch positiv. In den letzten Wochen dominierten überwiegend positive Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.