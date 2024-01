China Eastern AirlinesLtd Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Weitere Suchergebnisse zu "Redwood Trust":

In den letzten zwei Wochen wurde China Eastern Airlines von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als negativ bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung von verschiedenen Kommentaren und Diskussionen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die China Eastern Airlines-Aktie beträgt 70, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs daher ein "Schlecht"-Rating.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Aktie von China Eastern Airlines unterbewertet, da das KGV mit 13,33 insgesamt 5 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Fluggesellschaften".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei China Eastern Airlines beträgt aktuell 0, was einer negativen Differenz von -7,85 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Fluggesellschaften" entspricht. Daher erhält die Dividendenpolitik von China Eastern Airlines eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.