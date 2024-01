China East Education Aktie: Immer langsam!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine neutrale Stimmungslage unter den Anlegern. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in Bezug auf das Unternehmen China East Education. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, da weder positive noch negative Themen diskutiert wurden.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China East Education-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 3,34 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,51 HKD liegt deutlich darunter (Unterschied -24,85 Prozent), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,7 HKD) liegt mit einem Abweichung von -7,04 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zusammenfassend wird die China East Education-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit China East Education wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei wurde eine durchschnittliche Aktivität festgestellt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für China East Education eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich des Sentiments und des Buzz.

Der Relative Strength-Index (RSI) der China East Education liegt bei 86,21, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 51,35 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Zusammenfassend ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung der China East Education-Aktie als "Schlecht" auf Basis des RSI.