China-EU Youth besprechen in Online-Diskussionsrunde den Kampf gegen den Klimawandel.

Chongqing, China (ots/PRNewswire) -Ein Nachrichtenbericht von iChongqing – Im Vorjahr wurden extreme Klimabedingungen auf der ganzen Welt verzeichnet, von rekordverdächtigen Hitzewellen und Dürren in China, schweren Überschwemmungen durch starke Regenfälle in Europa bis hin zu verheerenden Waldbränden in Nordamerika. Diese haben zu weit verbreiteten wirtschaftlichen Verlusten und einer verschlechternden Stagnation geführt, die die langfristige Nachhaltigkeit des aktuellen globalen Wirtschaftssystems, den modernen Lebensstil und sogar die Lebensfähigkeit der Welt, das menschliche Leben zu unterstützen, gefährden.Das Bewusstsein der Öffentlichkeit ist weiter gestiegen und unterstreicht die Notwendigkeit, gemeinsame Maßnahmen zu ergreifen, um eine bessere Zukunft für die Menschheit zu schaffen. In diesem Zusammenhang fand die Dialogveranstaltung „Urban Youth Join Hands over Lands and Seas" online am 24. Februar 2023 statt, die junge Menschen in einer Live-Gesprächsrunde zusammenbrachte, um Ideen und Vorschläge auszutauschen.Es gab drei Diskussionsrunden, die sich auf die derzeitige Klimalage einzelner Länder, die jüngsten Maßnahmen der Regierung zur Lösung der Situation und schließlich auf Vorschläge und Aktionspläne der globalen Jugend, um die Situation in kürzester Zeit zu verbessern, konzentrierten.Alex, ein ausländischer Reporter des Chongqing International Communication Center, hat sich mit Co-Moderatoren aus dem Vereinigten Königreich, Deutschland und Italien sowie 40 jungen Menschen aus China und Europa zusammengetan, die ihre Erfahrungen und ihr Wissen in Bezug auf den Klimawandel besprachen, während Klimaexperten aus China und Europa daran teilnahmen, um Fragen zu beantworten und Orientierungshilfe aus einer maßgeblichen Perspektive zu geben.In den frühen Phasen führte der britische Klimaexperte Josie Wexler Umfragedaten ein, die zeigen, dass ein Durchschnitt von 56 % bei jungen Menschen von 16-25 weltweit das Gefühl haben, dass die Menschheit anhand der aktuellen Trends im Klimawandel, dem Tod geweiht ist. Dennoch hat Wexler die traurige Situation mit starker Hoffnung ausgeglichen, da ein besseres Katastrophenmanagement und eine breitere Anwendung umweltfreundlicher erneuerbarer Energien allmählich zu geringeren CO₂-Emissionen führen werden.Der 1958 geborene Unternehmensberater Wilfried Scholtz aus Deutschland, betonte in der Diskussionsrunde, dass angesichts des Klimawandels dringender Handlungsbedarf besteht, da die Auswirkungen weitreichend sind und sich auf jeden Aspekt unseres Lebens auswirken. Dennoch äußerte Scholtz auch Hoffnung und stützte sich auf die Lektionen des Staatsmanns Nelson Mandela, der uns daran erinnert, dass Herausforderungen immer unmöglich erscheinen, bis sie überwunden sind.Für internationale Teilnehmer an dieser Diskussion besteht die gemeinsame Mission darin, die Umwelt zu schützen und den Planeten in bestem Zustand an die nächste Generation zu übergeben!