China Dredging Environment Protection Holdings Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die technische Analyse der China Dredging Environment Protection-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt derzeit bei 0,06 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,069 HKD weicht somit um +15 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, der bei 0,07 HKD liegt, ergibt sich eine Abweichung von nur -1,43 Prozent. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die China Dredging Environment Protection-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie zeigt ebenfalls interessante Werte. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 18,18, was als überverkauft gilt und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 59, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine "Gut"-Einstufung.

Die Untersuchung des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die China Dredging Environment Protection-Aktie über einen längeren Zeitraum durchschnittlich sind. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in diesem Bereich.

Schließlich basierend auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde und in den letzten ein, zwei Tagen keine besonders positiven oder negativen Themen aufgekommen sind.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, der Relative Strength Index, das Sentiment und Buzz sowie das Anleger-Sentiment, dass die China Dredging Environment Protection-Aktie aktuell eine "Neutral"-Bewertung erhält.