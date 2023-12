China Double-Crane Pharmaceutical Aktie: Das war nicht abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie des Unternehmens China Double Crane Pharmaceutical als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die China Double Crane Pharmaceutical-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 74,22, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 45,02, der eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf die Aktie des Unternehmens. Die statistischen Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben gezeigt, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen gab, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Aktie von China Double Crane Pharmaceutical über einen längeren Zeitraum deuten ebenfalls auf eine positive Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Aktie von China Double Crane Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Underperformance gezeigt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.