China Double-Crane Pharmaceutical Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Double Crane Pharmaceutical-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 54. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 49,58 liegt. Auch hier zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Bewertung für die China Double Crane Pharmaceutical.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite der China Double Crane Pharmaceutical-Aktie bei -13,83 Prozent, was mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Arzneimittel"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 0,38 Prozent, wobei die China Double Crane Pharmaceutical mit 14,21 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde die Aktie von China Double Crane Pharmaceutical in den letzten Tagen hauptsächlich im Zusammenhang mit negativen Themen diskutiert. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung. Weitere Untersuchungen zeigen jedoch, dass überwiegend "Gut"-Signale abgegeben wurden, insgesamt sieben Signale (0 Schlecht, 7 Gut). Demnach ergibt sich auf dieser Ebene insgesamt ein "Gut"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Die China Double Crane Pharmaceutical-Aktie zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für China Double Crane Pharmaceutical in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".