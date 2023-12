China Double-Crane Pharmaceutical Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die China Double Crane Pharmaceutical-Aktie zeigt einen Wert von 57 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI von 33,81 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für China Double Crane Pharmaceutical nach der RSI-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei China Double Crane Pharmaceutical in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Analyse zeigt 0 Schlecht- und 9 Gut-Signale, was zu einer insgesamt positiven Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für China Double Crane Pharmaceutical in den letzten Wochen deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke zeigt eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte China Double Crane Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,39 Prozent, was zu einer Underperformance von -10,56 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche führt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie mit -8,39 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.