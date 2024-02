China Double-Crane Pharmaceutical Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. In Bezug auf China Double Crane Pharmaceutical wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 39,48 Punkten, was darauf hindeutet, dass die China Double Crane Pharmaceutical-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und deshalb ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso zeigt der RSI25 einen Wert von 49,31, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" hat China Double Crane Pharmaceutical eine Rendite von -8,04 Prozent erzielt, was mehr als 9 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Arzneimittel"-Branche von -15,87 Prozent der vergangenen 12 Monate liegt die Rendite von China Double Crane Pharmaceutical mit 7,83 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der China Double Crane Pharmaceutical-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 17,6 CNH angegeben. Der letzte Schlusskurs von 18,99 CNH weicht somit um +7,9 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der Durchschnitt bei 18,39 CNH liegt und der letzte Schlusskurs bei +3,26 Prozent.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger spielen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Auf sozialen Plattformen wurde überwiegend positiv über China Double Crane Pharmaceutical berichtet, und auch die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Darüber hinaus ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Gut" Bewertung, da sechs konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass China Double Crane Pharmaceutical in Bezug auf die Stimmung der Anleger und die technische Analyse gute Bewertungen erhält.