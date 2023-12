China Dongxiang Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Dongxiang-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation, da der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 5 hat. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 47,25 und der 25-Tage-RSI bei 47,25, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse hat die China Dongxiang-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,17, was im Vergleich zum Branchenmittel von 32,89 als deutlich unterbewertet gilt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Dividendenrendite der China Dongxiang-Aktie liegt bei 1,95 %, was 4,22 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 6,17 % liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe. Die Kommunikationsfrequenz zeigt ebenfalls keine signifikanten Veränderungen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.