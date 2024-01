China Dongxiang Aktie: Was war das denn?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von China Dongxiang in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung erfolgt.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von China Dongxiang eine Dividendenrendite von 1,95 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,22 Prozentpunkten niedriger ist. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als schlecht bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China Dongxiang-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,3 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,285 HKD weicht um -5 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs mit 0,25 HKD über dem gleitenden Durchschnitt (+14 Prozent), was zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von China Dongxiang momentan als überverkauft eingestuft wird, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit wird die Aktie in diesem Punkt als gut bewertet.

Insgesamt erhält die China Dongxiang-Aktie daher eine neutrale Bewertung im Sentiment und Buzz, eine schlechte Bewertung in Bezug auf die Dividende, eine gemischte Bewertung in der technischen Analyse und eine positive Bewertung im Relative Strength Index.