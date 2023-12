China Dongxiang Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Aktienkurs von China Dongxiang hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -25,75 Prozent verzeichnet, was mehr als 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von 25,32 Prozent aufweist, liegt China Dongxiang mit 51,07 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Dongxiang-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,3 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,235 HKD liegt, was einem Unterschied von -21,67 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,26 HKD) liegt mit einem Unterschied von -9,62 Prozent unter dem letzten Schlusskurs (0,235 HKD). Somit wird die China Dongxiang-Aktie sowohl auf langfristiger als auch kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war ebenfalls neutral in den letzten Tagen, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit für China Dongxiang eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.