China Dongxiang Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Dividendenrendite von China Dongxiang beträgt derzeit 1,73 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,3 Prozent liegt. Daher erhalten sie eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten. Die Stimmung in sozialen Netzwerken war jedoch überwiegend positiv, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine mittlere Aktivität und werden daher als "Neutral" eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 17, was 45 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 32. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gute" Bewertung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre China Dongxiang-Analyse vom 14.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich China Dongxiang jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen China Dongxiang-Analyse.

China Dongxiang: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...