China Dongxiang Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

China Dongxiang wird derzeit als unterbewertet betrachtet, basierend auf fundamentalen Kriterien wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem aktuellen KGV von 17,72 liegt das Unternehmen unter dem Branchendurchschnitt von 30,44 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenausschüttung liegt China Dongxiang jedoch mit einer Dividende von 1,73 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Textilien, Bekleidung und Luxusgüterbranche (6,22 Prozent) niedriger. Diese Differenz von 4,49 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Dividende.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von China Dongxiang derzeit als überverkauft eingestuft, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 30 Punkten. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch weder als überkauft noch als überverkauft bewertet, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über China Dongxiang. Die Aktie erhält daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von China Dongxiang auf der Grundlage von fundamentalen Kriterien als unterbewertet betrachtet, während die Dividendenausschüttung und das Sentiment in den sozialen Medien zu einer neutralen Bewertung führen.