China Dongxiang Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung einer Aktie. In letzter Zeit hat die Aktie von China Dongxiang auch die Diskussionen in den sozialen Medien dominiert. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Zudem hat sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um China Dongxiang befasst. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich somit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für China Dongxiang. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 59,26 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass China Dongxiang momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Neutral" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Entgegen dem RSI7 ist China Dongxiang hier überkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Schlecht" eingestuft. China Dongxiang wird damit unterm Strich mit "Schlecht" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

In Bezug auf die Dividende hat China Dongxiang derzeit eine Dividendenrendite von 1,95 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt (6,17%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche beträgt -4%. Aufgrund dieser Konstellation erhält die China Dongxiang-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Beim fundamentalen Aspekt, dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), zeigt sich, dass China Dongxiang mit einem Wert von 14,17 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt, der bei 37 liegt. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".