China DongxiangADR Aktie: Was war das denn?

Die Aktivität und Stimmungsänderung in Bezug auf China Dongxiang können über einen längeren Zeitraum beobachtet und bewertet werden. Die Diskussionsintensität deutet auf eine mittlere Aktivität hin und erfordert daher eine neutrale Einstufung. Ebenso hat sich die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs ergibt sich eine Underperformance von -20,78 Prozent in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die im Durchschnitt um 18,5 Prozent gestiegen sind. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Performance von China Dongxiang um 25,03 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für China Dongxiang liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 34, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine Einstufung von "Neutral" in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der aktuelle Wert bei 17, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist im Vergleich zu anderen Werten in der Branche, für die durchschnittlich ein KGV von 32 gilt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird das Unternehmen auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.