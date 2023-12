China DongxiangADR Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Aktienkurs von China Dongxiang hat in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von -25,75 Prozent erzielt, was mehr als 36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für zyklische Konsumgüter liegt. Die Textilien, Bekleidung und Luxusgüter-Branche verzeichnete dagegen eine durchschnittliche Rendite von 24,49 Prozent, wobei China Dongxiang mit 50,24 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von China Dongxiang liegt derzeit bei 1,95 Prozent und ist somit niedriger als der Branchendurchschnitt von 6,17 Prozent. Im Vergleich zur Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" beträgt die Differenz -4 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um China Dongxiang zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Einstufung für diese Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist China Dongxiang ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,17 auf, was 62 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.