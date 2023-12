China DongxiangADR Aktie: Jetzt aber!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiges Indikator für die fundamentale Analyse von Aktien. China Dongxiang hat ein KGV von 14,17, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 32,89. Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und wird daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im vergangenen Jahr hat die Aktie eine Rendite von -25,75 Prozent erzielt, was 30,72 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Branchenvergleich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 19,66 Prozent, und China Dongxiang liegt aktuell 45,41 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Dongxiang-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 5, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 47,25, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung nach dem RSI.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die China Dongxiang derzeit ein "Schlecht" ist, da der GD200 des Wertes bei 0,3 HKD liegt, während der Kurs der Aktie bei 0,27 HKD um -10 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis des GD50 der vergangenen 50 Tage liegt der gleitende Durchschnittskurs bei 0,25 HKD, was einer Abweichung von +8 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse.