China Dongfanghong Spacesat Aktie: Das wird nichts mehr!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von China Spacesat wurde kürzlich intensiv in den sozialen Medien diskutiert. Dabei wurden vorwiegend positive Meinungen geäußert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führte. Allerdings wurden auch einige negative Signale festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf analytischer Ebene führte.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die China Spacesat-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 59,62, was eine neutrale Empfehlung bedeutet, während der RSI25 mit 72,12 eine schlechte Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von China Spacesat derzeit unter der 200-Tage-Linie liegt und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein negatives Signal, was zu einem Gesamtbefund von "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch, dass China Spacesat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,92 Prozent erzielt hat, was eine Outperformance im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche sowie zum "Industrie"-Sektor darstellt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.