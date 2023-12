China Dongfanghong Spacesat Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Stimmung für China Spacesat hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, so die Analyse von Experten. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen jedoch eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Daher erhält China Spacesat in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der China Spacesat derzeit bei 27,56 CNH liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 25,38 CNH aus dem Handel ging, wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt China Spacesat mit einer Rendite von 12,92 Prozent mehr als 13 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,17 Prozent verzeichnet, liegt die Rendite von China Spacesat mit 13,08 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Spacesat liegt bei 62,05, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 71, was als Indikator für eine überkaufte Situation betrachtet wird. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einstufung vergeben.