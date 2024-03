China Dongfanghong Spacesat Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der die Überkauf- oder Überverkaufssituation eines Wertpapiers anzeigt. Der RSI der China Spacesat-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 44,85 keine überkaufte oder überverkaufte Situation und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite der China Spacesat-Aktie mit -14,38 Prozent um mehr als 4 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche, die eine mittlere Rendite von -19,04 Prozent aufweist, liegt die China Spacesat-Aktie mit 4,67 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber China Spacesat eingestellt waren. Es gab 13 positive und einen negativen Tag. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält China Spacesat daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält China Spacesat von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Trendfolgeindikator betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die China Spacesat-Aktie beträgt aktuell 26,52 CNH, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 24,58 CNH, was zu einer "Gut"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs darüber liegt. Insgesamt wird China Spacesat auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.