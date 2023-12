China Dongfanghong Spacesat Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

In den vergangenen Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken hauptsächlich positiv. An sieben Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings haben sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen China Spacesat unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral".

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen eine Gleichverteilung von Kauf- und Verkaufsignalen gab. Daraus ergibt sich ebenfalls eine "Neutral" Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet leistet einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. China Spacesat zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die China Spacesat derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 27,5 CNH, während der Kurs der Aktie (24,97 CNH) um -9,2 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 26,85 CNH entspricht einer Abweichung von -7 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Spacesat liegt bei 59,06, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 66 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Für diese Kategorie wird daher insgesamt die Einstufung "Neutral" vergeben.