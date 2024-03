China Display Opto Aktie: Das ist erstaunlich

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder Buzz rund um die China Display Optoelectronics Aktie in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält das Unternehmen daher auf dieser Stufe ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt weist die China Display Optoelectronics Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,31 auf, während der Branchendurchschnitt 56,08 beträgt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, weshalb sie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende liegt die China Display Optoelectronics Aktie mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zur Branche "Computer & Peripheriegeräte" (5,54 %) deutlich niedriger. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Display Optoelectronics Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 100 liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Allerdings zeigt der RSI der letzten 25 Handelstage mit einem Wert von 18,18, dass das Unternehmen überverkauft ist, was zu einer abweichenden "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die China Display Optoelectronics Aktie.