China Display Opto Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,97 wird die Aktie von China Display Optoelectronics derzeit als 72 Prozent unterbewertet im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Computer & Peripheriegeräte" bewertet. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einschätzung im Rahmen der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf den Branchenvergleich der Aktienkurse erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -40,27 Prozent, was 30,09 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt -14,16 Prozent, wobei China Display Optoelectronics derzeit um 26,11 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die China Display Optoelectronics-Aktie in den letzten 7 Tagen einen RSI-Wert von 88 aufweist, was auf eine Überbewertung hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 50,68, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der China Display Optoelectronics derzeit bei 0,31 HKD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs mit 0,206 HKD einen Abstand von -33,55 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein Abstand von -6,36 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen.